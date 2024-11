Il presidio in piazza dei vigili urbani. Lo striscione: “Siamo tutti Daniele“

Riforma, sicurezza sul lavoro, assunzioni. Sono questi i tre temi che i sindacati della polizia municipale, Cisl in prima linea (rappresenta oltre il 70 per cento degli addetti sia nel Comune capoluogo che nella provincia di Lucca), hanno portato nel sit-in che stamani è sceso in piazza Napoleone. Un presidio molto partecipato dalle “divise” a cui era presente anche il neo comandante Bruno Bertilacchi.

“Al termine del sit in abbiamo portato le nostre istanze al Prefetto - dichiara Stefano Leporale, Coordinatore Regionale Polizia Locale FP Cisl -. Il nostro essere in piazza è stato innanzitutto per dare solidarietà ai colleghi di Roma. Poi occorre mettere mano alla riforma vecchia di 40 anni. C’è il problema della formazione, tassello fondamentale della nostra sicurezza sul lavoro. E chi ne è incaricato è la Regione che invece ha congelato le risorse e quindi bloccato la formazione. Abbiamo una scuola interregionale formata da Toscana, Emilia e Liguria, le ultime due regioni fanno regolarmente i corsi e noi no. Come Fp Cisl abbiamo chiesto un incontro alla Regione. Terzo e non ultimo focus è quello del sotto organico”. Di tutto ciò si tornerà a parlare Il 6 dicembre all’Hotel Guinigi grazie al convegno regionale sulla polizia locale.