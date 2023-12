Il presidente Menesini incontra i nuovi assunti. Scambio di auguri Ieri mattina il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini, ha incontrato i nuovi dipendenti assunti in organico, augurando loro buone feste e un futuro sereno. Un momento di reciproca conoscenza per l'ente e per i nuovi assunti.