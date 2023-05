Il premio “Rolando Bellandi“ Sabato la cerimonia di consegna

Importante appuntamento nei locali di "Eat Valley – Cibo Vino Cultura" di Ghivizzano, nel comune di Coreglia Antelminelli, dove sabato dalle 18,30 si terrà la cerimonia ufficiale di consegna del premio "Rolando Bellandi", alla sua prima edizione. Il riconoscimento, rivolto alle aziende che si sono distinte nella produzione di qualità e nella promozione del prodotto tipico del territorio della provincia di Lucca, è nato da un’idea proposta dal presidente dell’Associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca Montecarlo e Versilia, Alessandro Adami, subito accolta e condivisa dai figli David, Elso e dalla moglie di Rolando, Ivana. Un percorso che intende mantenere viva la memoria dell’imprenditore, titolare dell’Antica Norcineria Bellandi scomparso nel dicembre 2021, e il suo costante impegno nel settore agroalimentare locale, incentrato sulla valorizzazione del territorio provinciale e, in particolare, della Valle del Serchio. La commissione, dopo una attenta valutazione su un ventaglio di aziende della Provincia, per questa prima edizione produttrici di olio e vino in omaggio proprio alla Strada del Vino e dell’Olio come soggetto ideatore dell’iniziativa, ha aggiudicato il primo "Premio Rolando Bellandi" a Moreno Panattoni e alla sua azienda vinicola, la Fattoria di Montechiari a Montecarlo, tra le fattorie più moderne della provincia di Lucca che, negli anni, ha ricevuto altri importanti riconoscimenti.

Moreno Panattoni è stato, infatti, tra i primi in Toscana nell’adottare il metodo classico per la produzione di uno spumante Brut rosè biologico, il "Donna Catherine", oltre che uno dei primi a praticare un metodo di coltivazione finalizzato ad una produzione enologica innovativa. La giuria, guidata dal presidente Alessandro Adami, era composta dal giornalista di categoria Claudio Mollo, dal regista Abramo Rossi, dal rappresentante della Camera di Commercio di Lucca, Francesco Cianciulli e dai fratelli David e Elso Bellandi, quest’ultimo nel suo ruolo di fiduciario Slow Food Garfagnana e Valle del Serchio.

Alle 19,30, dopo la premiazione, si aprirà un tavolo di degustazione di vini e olii dei soci della Strada del Vino e dell’Olio, in abbinamento a prodotti tipici del territorio, con aree tematiche realizzate in collaborazione con le associazioni locali. Il menù degustazione dal costo di 25 euro, parte dell’incasso sarà devoluto alla Fondazione Arpa Onlus per la ricerca e la formazione nei vari campi della sanità.

Fiorella Corti