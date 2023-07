Il potere al femminile nella personale di Antonella Masetti

Lo straordinario potere del femminile. Apre domani alle 18.30 alla galleria Olio su tavola, Art gallery & restaurant (via del Battistero 38 a Lucca), la personale di Antonella Lucarella Masetti. L’esposizione raccoglie 16 opere a tecnica mista su tela ed è incentrata sulla rappresentazione di figure femminili. La mostra è a ingresso libero, e resta aperta dal martedì al sabato dalle 17 alle 23.30 fino a sabato 12 agosto; in occasione del Mercatino dell’Antiquariato, sarà aperta tutto il giorno. È inoltre possibile visitarla in altri orari su appuntamento telefonico (0583 491104).