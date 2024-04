Il Pd torna all’attacco su Puccini

Tornano sulla questione del finanziamento da 100mila euro da parte del Comitato per le celebrazioni pucciniane per la mostra sui manifesti di Puccini curata da Silvio Pellico, i consiglieri comunali del Pd replicando alle dichiarazioni dell’amministrazione comunale. “Il nervosismo conferma che quello che stiamo dicendo non solo corrisponde al vero, ma crea evidenti malumori anche interni - spiegano - Addirittura si arriva a paventare il ricorso a vie legali in merito al nostro intervento in cui si torna a denunciare ciò che avevamo già detto e denunciato a novembre scorso, cioè che soldi pubblici andranno a finanziare un percorso espositivo ideato e proposto al Comune da un esponente politico di estrema destra, amico e molto vicino a componenti della stessa giunta, senza che quest’ultimo sia un curatore di mostre, un organizzatore di eventi o uno storico-studioso di Giacomo Puccini. Noi siamo molto tranquilli, che agiscano pure. D’altronde la storia, fino a oggi, dice che sono stati gli esponenti politici di centrodestra, in particolare uno che oggi fa l’assessore, ad aver fatto politica ricorrendo alle falsità, confermate come tali anche in sede giudiziaria”.