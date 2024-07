Il Panathlon Club al fianco di Guidi: "Massima solidarietà al patron"

Oltre 2.300 visualizzazioni del post, altrettante del video. Le dimissioni di Sergio Guidi dal Basket Altopascio dopo un quarto di secolo di presidenza per non aver mai avuto una ...casa dove far giocare la sua squadra, hanno fatto discutere.

Dal Panathlon Club Lucca arriva massima solidarietà al patron, ormai ex, (al suo posto probabilmente Gaia Stefanini) con la squadra senior che ripartirà dalla Divisione Regionale 3, la terza categoria nel calcio.

"Comprendiamo lo sconforto - dichiara il presidente del Panathlon Club di Lucca Lucio Nobile - , Guidi è uomo di sport e ha fatto molto per migliaia di giovani atleti. Guidi dice di voler lasciare perché non se la sente più di lottare vivacchiando alla giornata, senza poter programmare il futuro. Un impianto al passo coi tempi avrebbe permesso, secondo lui, di far fare un enorme salto di qualità a tutta la comunità. Il nostro Club da tempo ha messo al centro della propria attenzione proprio la condizione degli impianti sportivi in provincia di Lucca e ha creato al proprio interno una commissione, formata dai soci Ilaria Rosellini, Pierluigi Castellani e Ilaria Orlandini, che si occupa proprio di questa tematica. Ci siamo inoltre impegnati a fare il punto sulla situazione dell’impiantistica in provincia di Lucca, tema fondamentale soprattutto per il presente e per il futuro dei nostri ragazzi".

"Alla base del nostro impegno c’è infatti la convinzione che un territorio possa dirsi culturalmente sportivo quando è dotato di impianti che permettano alla maggioranza dei cittadini e in particolare alle ragazze e ai ragazzi di fare sport - aggiunge - . Perché l’attività sportiva è capace di unire e rappresenta una componente essenziale per lo sviluppo psicofisico e per la formazione dell’essere umano. Tutti hanno il diritto di praticare sport, di divertirsi e di giocare, in un ambiente salutare e in condizioni di sicurezza. Questo sarà possibile solo con strutture adeguate, che rendono possibile anche un aumento dei praticanti e magari la fioritura di nuovi campioni".

"Per questo - chiosa Nobile - , riteniamo doveroso dare il nostro supporto al presidente Guidi e siamo al suo fianco nella battaglia che sta portando avanti, sperando che la situazione che lo ha spinto a dimettersi si possa risolvere, facendolo magari ritornare sui suoi passi. Il mondo dello sport lucchese ha bisogno di uomini come lui".

Massimo Stefanini