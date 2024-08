Il paese prepara la festa: "Impazienti di rivederla. E’ diventata un simbolo"

Tutta Bagni di Lucca attende con impazienza la festa di Jasmine Paolini, che sarà organizzata in grande dal Comune, per celebrare degnamente i successi della campionessa. Per lei una stagione ricca di soddisfazioni con tante vittorie prestigiose che hanno entusiasmato non soltanto i suoi concittadini, ma gli sportivi di tutta Italia e l’attenzione del tennis mondiale.

Vittorie culminate poi con la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, conquistata in doppio con Sara Errani. Tuttavia la festa a Bagni di Lucca dovrà attendere. Jasmine attualmente si trova negli Stati Uniti, precisamente a Cincinnati, dove è impegnata nell’Open Master 1.000, come testa di serie numero 5 del cartellone che vede presenti quasi tutte le migliori giocatrici del mondo. Dopo questo torneo, Jasmine è attesa all’ultimo grande slam che chiuderà la stagione: l’Open di New York, che, com’è noto, si disputa sui prestigiosi campi in cemento di Flushing Meadow.

Un appuntamento importantissimo, verso la fine di agosto, al quale Jasmine Paolini non vuol mancare, dopo la consacrazione a livello del ranking mondiale Apt con le due finali consecutive raggiunte prima sulla terra rossa al Roland Garros di Parigi e sull’erba di Wimbledon (prima tennista italiana a riuscire a tanto) a Londra e, per completare, la medaglia d’oro olimpica, la prima per l’Italia nel tennis. Escluso quindi un suo ritorno a sorpresa a Bagni di Lucca, fintanto almeno che non avrà chiuso la tournée americana.

Ne è ben consapevole anche il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini. "Ho parlato di nuovo con il padre di Jasmine - commenta - , ma visti i suoi pressanti impegni, la festa che abbiamo in mente di dedicarle non sarà possibile organizzarla probabilmente prima della metà di settembre. Qui, lo sappiamo, tutti sono impazienti di rivederla al più presto, anche noi dell’amministrazione l’aspettiamo con trepidazione. Jasmine Paolini è diventata un simbolo in Italia e sta portando in alto il nome di Bagni di Lucca nel mondo - conclude il primo cittadino - . Merita di essere festeggiata come merita, con gratitudine per quello che ha fatto e sta facendo".

Marco Nicoli