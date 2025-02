Il paese di Capoli in festa. Dopo 26 anni un neonato nel piccolo borgo montano

Conta diciotto abitanti, il piccolo ma storico paese vicino a Varliano, a 754 metri sul livello del mare in alta Garfagnana. Il paese è adesso in festa per la nascita di un bambino dopo ben ventisei anni che la ”cicogna” non passava da quelle parti.

E’ nato infatti Sebastiano Pardini per la felicità di papà Nico e mamma Sonia Malucelli, dei nonni paterni Stefano e Maria Pierinami di Capoli e di quelli materni Sergio e Renata di Parma, dei bisnonni Gemma e Giampiero, zie e zii.

"Siamo felicissimi - commenta la nonna Maria Pierinami – per la nascita del nostro primo nipotino. Non credevo che fosse una gioia così grande diventare nonni. Ci siamo innamorati tutti del piccolo Sebastiano e mi immagino già che ce lo contenderemo tra parenti per coccolarlo e farlo divertire".

La felicità della giovane famiglia Pardini si è subito estesa a tutti gli abitanti del paese. Per tutti sarà una gran gioia vedere un passeggino per le strade del paese e già il fiocco celeste sulla porta di casa ha creato subito un clima festoso per la piccola borgata di Capoli, un abitato ridotto a pochi abitanti a causa dello spopolamento montano, ma menzionato in documenti e pubblicazioni risalenti a diversi secoli fa.

L’arrivo di Sebastiano rappresenta, dunque, anche un auspicio per la ripresa demografica di Capoli, magari con l’arrivo di altre famiglie giovani per venirci ad abitare stabilmente.

Tanti cari auguri per una vita serena al piccolo Sebastiano, anche da parte della nostra redazione.

Dino Magistrelli