Ilaria Vietina di “Lucca è un grande noi” rassicura: "Il nostro impegno è fra la gente, stiamo lavorando affinché accresca l’educazione alla democrazia e alla partecipazione e la cultura dei diritti; dalle iniziative già intercorse con le associazioni e la cittadinanza, un percorso che andrà avanti con sempre più impegno, abbiamo compreso quanto i temi siano sentiti; saremo attenti al calendario civile, a quelle giornate-simbolo che sono la nostra storia democratica e dalle quali la partecipazione è il collante indispensabile: non smetteremo mai di adoperarci in tal senso".

Interviene anche il consigliere comunale del Pd Vincenzo Alfarano: "L’amministrazione Pardini ci ha comunicato che l’avanzo di bilancio, quello da noi lasciato, è praticamente finito; mi chiedo, con quei soldi, quali siano state le risposte date alla cittadinanza; e ancora, che fine ha fatto il chilometraggio in più per il trasporto pubblico locale? Ma la giunta Pardini, si sa, preferisce fare parcheggi e portare le macchinine a pochi metri dal centro storico". Alfarano si rivolge direttamente al sindaco Pardini rispetto alla sanità: "Dica ai lucchesi che cosa vuole fare delle Case di comunità perché al momento non sappiamo niente". A preoccupare il centrosinistra anche il mercato immobiliare concepito solo per gli affitti brevi.

M.G.