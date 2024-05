Il modello Sipc presentato alla EsriI di Roma

L’Unione Comuni Garfagnana all’Ergife Palace Hotel di Roma, nell’ambito della Conferenza EsriI Italia 2024, ha presentato il Sistema Informativo Protezione Civile Garfagnana (Sipc) nella sessione tematica dedicata alle buone pratiche sul tema dei rischi legati a fenomeni naturali e antropici . Una soluzione tecnologica, già sperimentata durante il periodo del Covid, capace di rispondere efficacemente nella prevenzione e nella gestione delle emergenze.

Il Sipc è strutturato in modo tale che il Centro operativo di ogni Comune sia dotato di una propria Web Application, interconnessa con la Web Application di Sala Operativa del Centro operativo intercomunale (Coi). Il sistema è stato progettato per consentire l’aggiornamento dello scenario emergenziale in tempo reale, direttamente nelle Web Application delle Sale operative, anche attraverso le squadre di volontari che inviano i dati e le immagini utilizzando un’apposita ‘app’.

"L’esperienza del Covid ci ha profondamente segnato – ha dichiarato il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi -. Abbiamo colto la necessità di un nuovo rapporto tra la popolazione e le Istituzioni. Per questo abbiamo elaborato una piattaforma digitale, tecnologica e all’avanguardia, che possa dare un effettivo contributo allo sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione e relazione con i cittadini. Questa nuova tecnologia, trasversale per tutte le esigenze, diventa uno strumento di conoscenza del territorio per progettare al meglio il suo sviluppo. Attraverso il suo utilizzo l’Unione Comuni Garfagnana ha presentato a Roma un moderno Sistema informativo di Protezione Civile".

Dino Magistrelli