Il miglior scatto del Natale. Da oggi si apre il contest

LUCCA

Lucca Magico Natale parte due: dopo la cerimonia inaugurale scatta anche il contest fotografico sui canali social. C’è tempo fino al 6 gennaio per pubblicare uno scatto di Lucca illuminata dalle luci di Natale con l’hashtag #LMN: gli autori delle migliori foto saranno premiati a Palazzo Orsetti.

Con la partecipata inaugurazione della seconda edizione di Lucca Magico Natale, prende dunque il via anche il contest fotografico relativo all’evento, come annunciato dall’amministrazione comunale. Saranno infatti selezionati i migliori scatti pubblicati sui canali social Facebook e Instagram con l’hashtag #LMN fino al 6 gennaio. Nella passata edizione furono centinaia le fotografie postate sui vari canali e quest’anno l’amministrazione ha deciso di premiare gli scatti che sapranno unire le bellezze della città con la magica atmosfera delle feste, in un connubio artistico di grande valore e potenzialità. Gli autori degli scatti selezionati saranno premiati pubblicamente e saranno i protagonisti di novità sorprendenti, anche in vista della prossima edizione. Da questo momento il contest #LMN è ufficialmente aperto. Il Natale si avvicina a grandi passi. Il prossimo fine settimana, 2 e 3 dicembre, nella cornice di Villa Bottini, prende vita la prima edizione de “La Villa delle Fiabe”, un entusiasmante percorso interattivo, fatto di personaggi, giochi, storie, musiche, laboratori, magici allestimenti, ambientazioni a tema, per sognatori di ogni età.

Il percorso renderà protagoniste le famiglie che verranno coinvolte in varie attività guidate dai personaggi delle fiabe. “Come si vive l’attesa del Natale nel magico mondo delle fiabe?” Questa domanda sarà il fil rouge dell’evento e accompagnerà grandi e piccini all’interno del “Calendario dell’Avvento delle Fiabe”, un fantastico percorso articolato tra le sale della location allestite a tema: dalla “Sala del passaggio Magico” alla “Sala dell’Albero”, dalla “Sala dell’Elfo” alla “Sala del Dono”, per finire con “La Sala del Trono”. Il magico percorso poi proseguirà nel “Piccolo Regno degli Elfi delle Fiabe”, dove ci saranno un mercatino, due punti ristoro con pop corn, zucchero filato, crepés e cioccolata calda, giochi in legno giganti, mini laboratori e molto altro. I biglietti potranno essere acquistati in loco oppure online. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lucca, è ideato e co-organizzato da Conexo APS, Lucca Bimbi, e Ke Incanto.