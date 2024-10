Il miglior parrucchiere del mondo. Vince il salone di un altopascese

Come Sinner. Primo posto nelle classifiche mondiali. Già la nomination era stata un successo, ma per Luca Piattelli la partecipazione a Parigi è stata trionfale. Infatti, la serata finale della MCB by Beautè Selection, che si tiene ogni anno nella capitale transalpina, ha decretato la vittoria del suo salone di New Dehli nella categoria Best Salon. Per lo stilista altopascese Luca Piattelli una grandissima soddisfazione per una operazione commerciale e anche culturale che lo ha visto sbarcare circa un anno fa con il primo di una serie di atelier a New Delhi, in India, arredato con grande impegno e secondo il gusto italiano, ricalcando il salone dove abitualmente Piattelli lavora. Best Salon Award 2024 – What’s Up In Paris è promosso da Estetica Design e MCB by Beauté Sélection. Un prestigioso premio che è considerato il più importante riconoscimento mondiale per il design dei saloni, celebrando gli atelier con l’impatto visivo e il concept più straordinari.

"In una competizione emozionante e molto combattuta- come riporta il sito superspecializzato estetica.it - , due saloni sono stati annunciati al MCB by Beauté Sélection 2024 come vincitori ex-aequo: Luca Piattelli Luxury Salon in India e Aldo Coppola Cerva in Italia. "Sono molto felice, per me e per il mio staff e per tutti quelli che hanno partecipato a questa bella avventura – dichiara Luca Piattelli - la nomination era un sogno, ora addirittura il primo posto a livello mondiale è veramente indescrivibile, un risultato che ci ripaga di tanto lavoro e impegno".

Ma.Ste.