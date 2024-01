Il mercatino del riuso per combattere la crisi e ridurre gli sprechi

Torna con il primo appuntamento dell’anno il Mercatino del Riuso, la fiera dedicata alla sostenibilità e al riuso di oggetti. Domani, domenica 14 gennaio, dalle 8 alle 18 in Piazza Vittorio Veneto e Via Comunale a Valdottavo, torna l’iniziativa contro la crisi e gli sprechi, un’occasione con cui dare una nuova vita agli oggetti non più utilizzati che vengono messi in vendita o scambiati con altri, promuovendo così una cultura del riuso e dell’ecosostenibilità. L’iniziativa è promossa dall’associazione l’Occhio del Riciclone, con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano.