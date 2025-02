Il libro di Paola Massoni diventa vero progetto per le scuole lucchesi

Grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, alla collaborazione del Comune di Lucca e al patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il fiabesco romanzo “Sinfonia di un bosco in rivolta“ con poema sinfonico di Paola Massoni, già presente nelle Biblioteche di molte scuole grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è divenuto un progetto vero e proprio rivolto a tutte le scuole secondarie di II grado della provincia, valido sia per educazione civica che per l’orientamento.

Oltre a ricevere gratuitamente una copia del libro, gli studenti e le insegnanti che aderiranno al progetto saranno invitati a partecipare allo spettacolo ispirato al romanzo che si terrà il 4 giugno alle 10 nell’Auditorium S. Romano: un concerto per voci recitanti e orchestra da camera, il Kalliope Ensemble che eseguirà il poema sinfonico composto dalla stessa autrice, divenuto colonna sonora del cortometraggio dedicato alla tutela del territorio toscano.

Lo spettacolo sarà seguito da un dibattito con l’autrice e gli artisti protagonisti della performance e con alcuni esperti che esporranno le loro ricerche sugli effetti benefici del verde in relazione alla qualità dell’aria.