Al Grand Hotel Guinigi si presenta il libro di Dalila Lazzarini "Filodora nel Borgo delle Arti": sabato 30 novembre alle ore 16.30 presso il Grand Hotel Guinigi (Via Romana, 1247 Lucca) si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Dalila Lazzarini, scrittrice, pittrice ed illustratrice. L’opera nasce dalla fervida fantasia di Dalila che da sempre è amante delle fiabe e dei racconti per bambini, essendo anche mamma di due di essi prova i suoi racconti direttamente in famiglia. Dalila nata a Viareggio, ma trasferita a Roma è una sognatrice che con una semplice matita riesce a realizzare, in una dimensione sospesa, opere oniriche e surreali, infatti nel libro oltre allo scritto ci sono illustrazioni realizzate dall’autrice che ambientano il racconto in questo mondo fantastico. Nota interessante sulle illustrazioni ce n’è una che riporta la Piazza Anfiteatro di Lucca.

"Se vi dicessero che qualcuno sta imprigionando i sogni delle persone in grandi bolle di sapone, accettereste di liberarli?" Questa è la sfida che deve affrontare Filodora, insieme al suo magico rocchetto, con la saggezza delle arti e i mestieri tramandata dalla Coccanonna. Filodora, nel Borgo delle Arti è la novità di questo autunno per la collana Nidi, dedicata a bambini e ragazzi, di Gagio Edizioni. Ad accompagnare l’autrice in questa presentazione ci saranno Silvia Torri ed Emanuela Gennai che leggerà alcuni brani estratti dal libro, l’ingresso è libero. Un appuntamento per le famiglie e per i romantici di tutti i tempi è anche l’occasione per vedere alcune illustrazioni della stessa Lazzarini esposte nel percorso d’artista del Grand Hotel Guinigi.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Promo-Terr con la stretta collaborazione della struttura alberghiera un ottimo viatico per l’inizio delle feste.