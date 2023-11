Il gran ritorno di Andrea Lanfri alla corsa “Belle sensazioni, punto a nuovi obiettivi“

Giornata di grandi emozioni per la Virtus Lucca che domenica, tra gli atleti in gara alla Benetti Livorno Half Marathon, ha visto il gran ritorno in una competizione Fidal di Andrea Lanfri (nella foto) con l’ottimo tempo di 1h42’43”. Una prestazione importante che denota, ancora una volta, le grandi motivazioni, la determinazione e il carattere con cui, un obiettivo dopo l’altro, l’atleta paralimpico affronta le varie prove confermandosi un esempio di sport e di vita. “Ho ripreso a correre da circa un mese - afferma Lanfri - in vista di nuovi obiettivi per il prossimo anno che prevedono alcuni progetti alpinistici. Dopo la scalata dell’Everest non avevo più corso e devo dire che sono soddisfatto per il tempo di poco superiore a quello dell’ultima gara del 2020. Questo onostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, ma sono contento per le sensazioni provate durante la corsa”. Nella stessa gara in evidenza anche Tomas Tei, quarto assoluto nella classifica generale con il tempo stratosferico di 1.12’35”, e Juri Zanni che con 1.19’59 scende per la prima volta al di sotto dell’ora e venti. Bella vittoria al secondo memorial Rita Pascolini a Viterbo per Walter Fauci che conquista il primo gradino del podio nella 8km campestre con il crono di 26’40”.