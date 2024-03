Il “Giuseppe Verdi“ di Raffaello Matarazzo. Il film al Boccherini

Nuovo appuntamento con “Nuovo cinema Boccherini”, il ciclo di proiezioni a tema musicale organizzata dal Conservatorio “Boccherini” in collaborazione con il Circolo del cinema di Lucca, nell’ambito della stagione Open 2024. Lunedì 18 marzo, alle 21 all’auditorium del Conservatorio (piazza del Suffragio), sarà proiettato “Giuseppe Verdi” di Raffaello Matarazzo, film di genere biografico del 1953 con Gianni Agus e Gaby André.

La pellicola ripercorre la vita e le opere di Giuseppe Verdi, ma con una chiave di lettura (quasi) puramente romanzata, in cui la verità biografica si piega ai tempi e ai contenuti propri del melodramma, un genere in cui Maratazzo si era già ampiamente cimentato. È proprio attraverso il racconto melodrammatico che il regista si ricava un’occasione di fruizione musicale e operistica, un momento divulgativo per il grande pubblico, presso il quale, per altro, il film ebbe molto successo. L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.