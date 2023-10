Il Giro di Italia torna a Lucca 38 anni dopo, arrivo in città ”Abbiamo mantenuto la promessa”

Dopo praticamente una vita o quasi, il Giro d’Italia torna a Lucca per l’arrivo di una tappa: non accadeva dal 1985. L’ufficialità di una notizia – che era nell’aria dal tempo e che avevano anticipato nell’edizione di ieri – è arrivata ieri pomeriggio, con l’annuncio di Rcs, ente organizzatore del Giro d’Italia, al Festival dello Sport di Trento.

La tappa designata sarà quella di mercoledì 8 maggio 2024, con partenza da Genova e arrivo, appunto, a Lucca, tramite un percorso ancora in parte da definire. L’ultimo arrivo a Lucca era datato 9 giugno 1985, con una cronometro in linea con partenza da Lido di Camaiore e arrivo sulle Mura urbane, dove trionfò il grande Francesco Moser.

Il ritorno del Giro d’Italia a Lucca nell’anno del centenario pucciniano è figlio di un lungo lavoro di progettazione, confronto e dialogo che l’amministrazione comunale ha da mesi intrapreso con Rcs, al fine di garantire a Lucca la visibilità, il prestigio e l’indotto che il principale evento sportivo a livello nazionale porta con sé. Per sancire il buon esito di questo percorso ed assistere anche all’annuncio ufficiale, erano presenti a Trento il sindaco Mario Pardini, l’assessore allo sport Fabio Barsanti e il capo di gabinetto Beniamino Placido; con loro anche Pier Luigi Poli, storico esponente del “pedale“ lucchese.

"Lo avevamo promesso ed abbiamo mantenuto la parola: il Giro d’Italia torna a Lucca dopo 39 anni. Oggi possiamo festeggiare l’ufficialità di un annuncio tanto atteso – dichiara il sindaco di Lucca Mario Pardini – Il buon esito di un progetto ambizioso e soprattutto di un impegno preso con la città. Il Giro d’Italia torna a Lucca nell’anno di Puccini, e garantirà una bellissima vetrina internazionale per tutto il territorio. Abbiamo fortemente voluto raggiungere questo traguardo, portando la grande corsa rosa a Lucca in un momento importante e significativo".

"Questa notizia suggella un grande successo dell’amministrazione – aggiunge l’assessore Barsanti – Un traguardo che porterà una delle principali corse a tappe a livello internazionale nella nostra città, dove vive e vige una grande tradizione ciclistica e dove sono presenti molte realtà qualificate e competenti in ambito. La trasferta di Trento è stata anche l’occasione, con un meeting dedicato, per comprendere quanto il Giro sia un veicolo potente ed incisivo per la promozione del territorio. Nella prossime settimane sarà infatti mia premura riunire le varie associazioni, realtà sportive e gli operatori del settore, per cominciare a progettare tutti gli eventi e iniziative parallele a questa grande manifestazione che siamo pronti ad accogliere".

