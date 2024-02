Il futuro dell’estetica. Convegno Cna in San Micheletto

1E’ un essere umano che si prende cura di sé nella sua totalità di anima e corpo, quello di cui si parla oggi nel convegno che la Cna di Lucca organizza in San Micheletto. Dal titolo “La bellezza del corpo e dell’anima, le nuove frontiere dell’estetica”, l’incontro, lungo tutto il giorno, è dedicato alle professioniste e ai professionisti del settore, ma anche a chiunque abbia a cuore il proprio benessere. Si parlerà quindi insieme a numerosi esperti e professionisti del settore, con un’attenzione particolare alle sfide che si dovranno affrontare in un prossimo futuro. Prima fra tutte, l’avvento dell’intelligenza artificiale, destinato a stravolgere anche il mondo dell’estetica. "Si parlerà del rapporto fra la bellezza e l’intelligenza artificiale e degli ampi scenari che questa sinergia può aprire - spiega Renza Giannini (nella foto), presidente Cna estetica Lucca - , ma anche di una conoscenza maggiore del corpo come tempio della propria anima".

Il ricco programma prevede l’apertura alle 9.45 con l’intervento di saluto di Paola Granucci, assessora del Comune di Lucca. Seguiranno gli interventi di AnnaMaria Frigo, di Federico Torre (ingegnere, medico ed estetico fisioterapico) e Valentina Benedetto (direttrice e fondatrice di “Estetispa“). Parteciperà anche Laurita Ricci. A concludere la mattina sarà Daniela Vallarano (presidente Cna estetica Toscana). Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 14.30 con Giovanni Vota (ingegnere elettronico e informatico), cui seguirà Renza Giannini. A metà pomeriggio prevista una tavola rotonda in cui ci si confronterà sul nuovo mondo dell’estetica. Vi prenderanno parte i relatori della giornata portando la loro esperienza imprenditoriale e professionale.