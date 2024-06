Il fumetto per la città pulita. Rotary e Sistema Ambiente lanciano la campagna

Una scelta dichiaratamente provocatoria quella di eleggere proprio lui, il piccione, mascotte di una città più pulita. Un messaggio che scaturisce dalla brillante mente di “Bigo“, che lo traduce in fumetto (in più lingue) e attraverso un pieghevole e un QR Code lancia nelle scuole ma anche e sopratutto ai turisti affinchè tutti si impegnino di più per la raccolta differenziata. Un progetto che parte dal Rotary Club Lucca, dal suo presidente Giuseppe Lunardini e dal socio Marco Martinelli, raccolto e rilanciato da Sistema Ambiente e dal Comune.

“Migliorare la vivibilità del territorio attraverso una costante collaborazione con cittadini, titolari di attività e visitatori è la molla che ci ha spinto con entusiasmo ad accogliere la campagna di sensibilizzazione proposta da Rotary Club Lucca - sostengono Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente, e Cristina Consani, assessore all’ambiente del Comune di Lucca- una iniziativa che attraverso un fumetto disegnato da David Bigotti ha lo scopo di informare in modo semplice i turisti sul corretto conferimento dei rifiuti sia nel centro storico che nelle periferie”. La mascotte della campagna è appunto “Gino il piccione”. “Ci auguriamo che questo strumento, gradevole e di facile consultazione, contribuisca a fare in modo che il comportamento dei visitatori e turisti che in misura sempre maggiore arrivano a Lucca sia consono al rispetto della bellezza della citta- dicono il presidente del Rotary Lucca Giuseppe Lunardini e il socio Marco Martinelli-. Purtroppo non sempre accade e coinvolgeremo le agenzie di viaggio e gli ambiti turistici per una distribuzione capillare che coinvolgerà anche le scuole e avrà il grande effetto di sensibilizzare sempre di più le giovani generazioni, che sono peraltro già attente all’ambiente e alla loro città. Di questo ringraziamo il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi, il dirigente tecnico Caterina Susini e l’amministrazione comunale che ci hanno offerto questa opportunità di dare il nostro contributo”.

Il fumetto con le avventure di Gino il piccione sarà consegnato alle scuole, tradotto in due lingue, con un fronte retro tradotto in 4 idiomi che rimanda al sito di Sistema Ambiente spa. Una campagna che sarà ripresa anche da Lucca Crea per il progetto di educazione scolastica.