Il “food“ che avanza. Ecco le nuove vetrine

Cambio della guardia con diverse vetrine che stanno cambiando volto anche nel “salotto buono“ di via Fillungo, altre ancora in attesa di prossimo intestatario. L’attesa del passaggio di consegne alla fine è stata piuttosto breve per il fondo che ospitava il punto vendita Thun – che ha chiuso i battenti a febbraio – e il nuovo arrivato è il noto marchio Yamamai, moda mare, intimo, pigiami. Si tratta in realtà di un ritorno visto che Yamamai era già planato in città, e nella centralissima via Fillungo, per poi però lasciarla alcuni anni fa. Il punto interrogativo sul presente-futuro della libreria Ubik, invece, al momento resta. Un fondo molto ampio, piano terra e primo piano, che in questi giorni sta attirando l’interesse di molte “catene commerciali“, senza che per ora vi sia però una svolta decisa. Di certo c’è che la libreria Ubik, in sordina e senza neanche un avviso, ha salutato e non tornerà. Attesa anche per il negozio che era di Rebecchi, all’angolo di via Santa Lucia, e prima di lui delle calzature Chelini.

Ci sono lavori in corso, sembra che il nuovo “inquilino“ sia sempre nel settore abbigliamento. Cambio deciso di “casacca“ invece per l’ex outlet grandi firme di abbigliamento dietro il coro di San Michele, che ha ceduto il passo all’avanzare del food e, nello specifico, a “Bono da morì“, che è già a Viareggio, specialità panini farciti e schiacciate.

L.S.