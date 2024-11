Il dottor Aldo Casani è coordinatore aziendale attività nefrologiche

Al dottor Aldo Casani, direttore della Nefrologia e dialisi delle Apuane e Lunigiana, è stato conferito in questi giorni l’incarico di coordinamento aziendale delle attività nefrologiche. La nomina a questa importante funzione è stata stabilita dalla delibera 1077 del 20 novembre 2024, firmata dalla direttrice generale Asl Maria Letizia Casani. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all’Università di Pisa nel 1989, il dottor Casani si è specializzato in Nefrologia nel luglio 1993. Nel 1999 e 2001 ha effettuato corsi di specializzazione in Nefrologia rispettivamente a Harvard Medical School e Yale University.