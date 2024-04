Il dettaglio di come sono stati investiti i 12 milioni

Ecco il dettaglio di come sono stati investiti i circa 12 milioni di euro: nelle asfaltature sono andati 500.000 euro: alcune sono state già effettuate e altre verranno realizzate a partire dalle prossime settimane. 300.000 euro sono stati utilizzati - assieme a 400.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa - per la riqualificazione di via della Zecca (primo lotto), mentre alcuni interventi puntuali sono tuttora in corso (secondo lotto). In via di progettazione la sistemazione di tre ponti, due su via delle Nubache e uno sulla via di Mastiano (800.000 euro), mentre ulteriori 30.000 euro sono stati dedicati agli interventi di pulizia e decoro dei paesi e delle frazioni collocate nelle aree più periferiche del territorio comunale.

Nel sociale, 300.000 euro ai contributi per l’affitto, cosa che ha consentito di dare una risposta positiva a tutti i cittadini che ne avevano fatto richiesta, esaurendo in questo modo la graduatoria. 100.000 euro sono serviti per un progetto di miglioramento della pulizia della periferia cittadina zona del fiume compresa, in concerto con Sistema Ambiente. La stessa cifra è stata destinatai al decoro: è in programma un importante intervento per la riqualificazione dell’uscita autostradale Lucca Est (da capire che fini farà l’aereo che è presente). E’ stato conferito l’incarico per l’elaborazione del progetto allo studio architettonico Pellegrini di Lucca e per i prossimi mesi è prevista una presentazione pubblica. Sono stati effettuati interventi di manutenzione alle fontane pubbliche del territorio comunale e una fornitura di arredo urbano, con nuove panchine, tavoli da picnic, rastrelliere e fioriere. Ulteriori 150.000 euro sono serviti ad acquistare arredi e tendaggi per le scuole del territorio.

In particolare, circa 45 scuole dei 7 istituti comprensivi di Lucca sono state dotate di nuovi banchini, cattedre, armadietti, appendiabiti, lavagne. 100.000 euro sono stati dedicati al nuovo progetto diffuso Ri-Conoscere le Mura, per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei del principale monumento cittadino. I luoghi individuati per la progettazione sono il Sotterraneo del baluardo Santa Croce, il Castello di Porta San Donato nuova ed il Sotterraneo del baluardo San Colombano. Gli interventi di valorizzazione sono pensati e progettati con una visione modulare e potranno essere applicati ad altri spazi e luoghi della cerchia muraria, andando così ad interessare l’intero anello delle Mura urbane. E a proposito di cartellonista entro fine estate arriverà la nuova per il centro. Infine 50.000 euro sono serviti per l’allestimento della casermetta Santa Croce per le varie necessità dell’amministrazione comunale legate allo svolgimento di corsi, incontri, riunioni di gruppi di lavoro.