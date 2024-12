Il derby sorride alla Pumas

La seconda giornata di campionato, nel girone B, viveva del derby viareggino fra Spv e Pumas Ancora, e le attese non sono state disattese. Del resto la stracittadina è cosi: sempre aperta, vissuta sui nervi, sugli episodi e, raramente, segue i pronostici. Così sarebbe potuto essere se alla fine, comunque e in maniera tutt’altro che agevole, la Pumas Ancora non avesse trionfato per 6-3. Pronti via e l’Spv va sul 2-0, in meno di 2’, con il penalty di Bicicchi ed il centro di Francesco Poletti. La Pumas Ancora incassa e dopo il rigore fallito da Mora, respinto da Filippo Poletti, accorcia con Bigatti. La prima frazione si conclude con l’errore su tiro diretto di Carrieri, che sarebbe valso il 2-2. L’inizio ripresa è il remake del primo tempo. Bicicchi infila il 3-1 e, dopo che Mora fallisce un altro tiro diretto, l’Spv sembra in controllo. Pura sensazione perché Olivieri e Mora, in 1’, portano il risultato sul 3-3. L’Spv cede di colpo e, dopo il tiro diretto fallito da Francesco Poletti, incassa la doppietta di Bigatti ed il singolo di Carrieri. "Siamo entrati male in pista - riconosce Mirko Bertolucci -, compiendo errori individuali, ma comunque abbiamo sempre condotto la partita è, cosa molto importante, non ci siamo mai dati per vinti. Anche la nostra ottima condizione atletica ci ha giovato".

Non fa drammi, sull’altra sponda, Alessandro Martini: "È dura digerire una sconfitta così, dopo che avevamo avuto in pugno la partita; partita che è stata decisa solo dagli episodi". SPV: Poletti F., Cinquini, Poletti Fr., Bicicchi, Cortesi, Del Medico, Toti, Tomei, Mascherpa. PUMAS ANCORA: Mechini, Marchetti, Mora, Cardelli, Carrieri, Pezzini, Olivieri, Bigatti, Pesavento, Dal Torrione. Classifica: Pumas Ancora e Castiglione 6; Camaiore, Salerno, Matera, Follonica e Sarzana 3; Spv e Prato 0

Sergio Iacopetti