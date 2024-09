“Il delitto Matteotti“ di Vancini. Domani una proiezione speciale

Il ricordo di Giacomo Matteotti al Lucca Film Festival domani 23 settembre, alle ore 10. Interverrà il presidente della Fondazione Circolo Rosselli, Valdo Spini: "Tramandare il messaggio della vita e delle opere di Giacomo Matteotti ai giovani - ha dichiarato Spini - è la cosa più importante che possiamo fare". Il Lucca Film Festival, in programma dal 21 al 29 settembre, all’Auditorium della Fondazione del Banco del Monte di Lucca, al Palazzo delle Esposizioni, vedrà anche un ricordo di Giacomo Matteotti, a 100 anni dal suo assassinio.

Domani 23 settembre, alle ore 10, è in programma la proiezione del film ‘Il delitto Matteotti’ del regista Florestano Vancini (Italia, 1973, 120’), alla presenza del presidente della Fondazione Circolo Rosselli Valdo Spini e di alunni delle scuole. A moderare sarà il professor Dersu Poletti.

"Tramandare il messaggio della vita e delle opere di Giacomo Matteotti ai giovani - ha dichiarato Spini - è la cosa più importante che possiamo fare per celebrare il centenario della sua uccisione e del suo sacrificio. Il bel film di Florestano Vancini, per molti versi un film verità, in cui i protagonisti pronunciano spesso le parole pronunciate a suo tempo dai personaggi storici si presta molto bene in questa direzione e sono sicuro che susciterà un interesse delle studentesse e degli studenti verso quel periodo della storia nazionale".

Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista, a causa delle sue denunce delle illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini. Il corpo di Matteotti fu ritrovato circa due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924.