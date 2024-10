Il Covid e 20 giorni rinchiuso per trasmettere

Il “building” che ospita la London One Radio di Filippo ”Philipp“ Baglini a Londra è in un quartiere nevralgico della città. Baglini racconta l’esperienza, toccante, vissuta durante il Covid.

"Si prefigurava la chiusura dell’attività per ragioni di sicurezza sanitaria – afferma il direttore e giornalista dell’unica emittente ufficiale degli italiani che vivono a Londra – Ero angosciato: erano i giorni in cui le bare, a Bergamo – città alla quale sono legato per avervi svolto il servizio militare – erano trasportate dai camion militari, la tensione era forte; quando si presentò il lord a comunicarci la chiusura gli dissi: “Noi non possiamo andare via, l’informazione, l’intrattenimento che facciamo è utile a tante persone”. E lo convinse".

Philip Baglini, dopo aver fatto scorta di scatolette e generi di prima necessità, rimase 20 giorni chiuso all’interno degli studi della radio, mettendo in onda notizie, informazioni e musica.

"È stata un’esperienza toccante – dice Baglini – al punto che la stessa Bbc realizzò un servizio venendo alla nostra sede".

Un fatto, questo, che entra nel vivo di quanto la scelta-desiderio di aprire una radio, sia stata così profonda e incisiva per la sua vita.

London One Radio ha anche realizzato un ben fatto documentario su Giacomo Puccini sia dalla casa natale di Lucca che dalla residenza di Torre del Lago.

M.G.