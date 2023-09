Il cordoglio dell’Asl Toscana per la scomparsa di Cristofani

L’ospedale e i servizi territoriali di Lucca sono in lutto per la scomparsa, all’età di 72 anni, di Armando Cristofani, centralinista non vedente fino all’ottobre 2016 e che ha lasciato un ricordo indelebile. Era conosciuto da chiunque lavorasse al “Campo di Marte” e poi al “San Luca” ed era amato da tutti per la sua estrema gentilezza e disponibilità. Per i più non era un volto, ma una voce amica dall’altra parte del filo, capace di “passare” qualsiasi comunicazione. Era la sua memoria per i numeri di telefono a renderlo eccezionale e insostituibile. La sua voce gentile adesso tace. I funerali saranno celebrati alla SS. Annunziata domani alle 15. Alla famiglia le più sentite condoglianze e un sincero pensiero di vicinanza da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest e, in particolare, degli operatori di Lucca.