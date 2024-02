Il Consorzio ripristina le sponde danneggiate. Interventi di manutenzione per 80mila euro

L’anno inizia subito con la massima attenzione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per la tenuta del Condotto Pubblico a San Pietro a Vico. Si tratta di importanti interventi di manutenzione che sono partiti proprio in questi giorni, per un investimento puntuale di 80mila euro. Sono risorse che si sommano a quelle già messe in campo nel tempo dall’Ente consortile, tutte finalizzate all’ottimizzazione della funzionalità del corpo idrico. Si lavorerà approfittando del meteo favorevole e di una interruzione dell’alimentazione del canale per lavori alla centrale Enel di Vinchiana.

Stavolta il lotto dei lavori interesserà il tratto che attraversa la frazione di San Pietro a Vico. Un anno fa altri 160mila euro erano stati invece investiti nella località di San Gimignano di Moriano.

I lavori prevedono diversi fronti di operazione: oltre al ripristino dei muri di sponda danneggiati, le ditte appaltatrici saranno impegnate nella rimozione della vegetazione e del materiale accumulato in alveo.

“Il Consorzio – ricorda il presidente Ismaele Ridolfi – oltre al normale taglio della vegetazione in estate, fa due interventi principali: il primo all’inizio della primavera, quest’anno eseguito in due fasi, mentre il secondo nei mesi di novembre e dicembre al termine della stagione irrigua e dopo la manifestazione Lucca Comics. Purtroppo nonostante gli sforzi, i rifiuti nel canale sono ancora consistenti a causa dell’inciviltà di coloro che continuano ad utilizzarlo come una discarica”.