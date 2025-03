Il Comune ha varato il calendario unico di tutti gli eventi del 2025

Una guida sulle manifestazioni che si svolgeranno a Capannori in vari ambiti. E’ pronto il calendario unico degli eventi 2025 realizzato dall’amministrazione comunale in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli organizzatori di iniziative sul territorio comunale. Contiene tutti gli eventi di varia natura, che si svolgono sul territorio per tutto il 2025, suddivisi in sette sezioni: grandi eventi; tradizioni e mercatini; musica, arte e cultura; feste e ricorrenze di comunità; sport, sentieri e natura; enogastronomia; benessere, persone e ambiente. Per ogni evento è presente una breve descrizione ed è indicato il soggetto organizzatore anche con riferimenti al sito internet, canali social o recapiti telefonici.

"Pensiamo sia utile raccogliere in un unico vademecum tutte le iniziative di vario genere, da quelli culturali a quelli sportivi, da quelli enogastronomici a quelli legati alla tradizione, all’ambiente e alla natura che durante tutto l’arco dell’anno si svolgono a Capannori - afferma l’assessora al turismo, Ilaria Carmassi, - l’obiettivo è quello di valorizzarli e di offrire ai cittadini e ai turisti la possibilità di avere un orientamento completo e facilmente consultabile, vista la suddivisione in sezioni, delle proposte culturali e legate al tempo libero che offre il nostro territorio e che coinvolgono cittadini e associazioni e che valorizzano luoghi, tradizioni locali ed elementi tipici di Capannori spaziando in vari ambiti, promuovendo una cultura diffusa e una partecipazione collettiva, contribuendo così alla crescita della comunità locale, ma anche alla promozione turistica del nostro territorio.

Diffonderemo il calendario unico in varie forme coinvolgendo anche le strutture ricettive e tutti gli operatori turistici del territorio". Il calendario potrà essere aggiornato nel corso dell’anno con eventuali integrazioni.

Ma.Ste.