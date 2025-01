Il Comune dona i kit nascita alle famiglie

Il tasso di natalità è sempre in drastico calo, come conferma il dato nazionale. Nei singoli Comuni della Piana lucchese il saldo trai nati e i morti è sempre negativo. Tanto è vero che laddove si registra comunque una crescita della popolazione (ad esempio a Capannori), ciò è determinato dall’arrivo di migranti e nuovi residenti. E allora chi prova a mettere al Mondo figli nonostante le difficoltà, deve essere aiutato.

Il Comune di Altopascio ha pensato quindi di fare un omaggio ai neo genitori, diventati tali nel corso del 2024 e residenti nella cittadina del Tau. "Per celebrare l’arrivo dei piccoli altopascesi – spiega il sindaco Sara D’Ambrosio (foto) – abbiamo preparato un kit nascita, con gli oggetti classici necessari ai neonati, un piccolo regalo, segno di benvenuto per voi e per il vostro bambino o bambina, che oggi, sabato 25 gennaio, consegneremo ai nuovi nati nell’anno 2024. All’interno troverete alcuni oggetti utili e una guida che speriamo possano essere di aiuto nei primi, emozionanti passi di questa nuova avventura. Il nostro gesto vuole essere un modo per sottolineare l’importanza del legame che unisce ogni famiglia alla comunità e il nostro impegno, come amministrazione, a supportarvi nel percorso di crescita".

Ecco il calendario della consegna. Questa mattina ore 9.30: bambini/e con cognome dalla lettera A alla lettera K. Ore 11: bambini/e con cognome dalla lettera L alla Z. Tutto questo avverrà in sala Granai, Piazza Ospitalieri, accanto al palazzo del Municipio di Altopascio. È un segnale tangibile che il Comune vuole dare a coloro che sono diventati mamme e papà.

Ma.Ste.