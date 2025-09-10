Il Comune distribuisce 47 carte prepagate ai poveri del territorio

Il Comune di Altopascio acquista 47 carte prepagate Mastercard, del valore di 100 euro ciascuna, da concedere alle persone in stato di disagio sociale ed economico o inabili al lavoro. Un provvedimento in linea con la Regione che, attarverso il "Patto per la Toscana contro la povertà", promuove azioni flessibili di contrasto alle difficoltà economiche, tra cui buoni spesa e carte prepagate. Il Municipio di piazza Vittorio Emanuele, con l’ufficio servizi sociali, ha rilevato un aumento delle condizioni di fragilità economica nel territorio, ravvisando la necessità di erogare ai cittadini in condizione di difficoltà, buoni spesa prepagati per soddisfare bisogni di primaria necessità, in primis il cibo. Tutto calibrato sul regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale del Comune e dei criteri ivi contenuti per l’erogazione di interventi di supporto alle famiglie in stato di bisogno. Considerata la particolarità del prodotto, ovvero carte prepagate Mastercard attivabili singolarmente tramite PIN, funzionali alla gestione personalizzata degli interventi economici elargiti, è stato ritenuto opportuno affidarsi ad un fornitore garantito che è stata individuato nell’azienda Epipoli Spa, con sede a Milano.

Ma.Ste.