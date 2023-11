Il Comune distribuirà ottocento borracce alle scuole elementari e medie del territorio. L’iniziativa è al quinto anno consecutivo

Ritorna la distribuzione delle borracce, circa 800 stavolta, agli studenti di Elementari e Medie per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e ridurre la plastica. Si parte la prossima settimana. Le borracce sono realizzate in acciaio inox 1810 ed hanno una doppia camera termica. Hanno una capacità di mezzo litro e possono essere utilizzate sia per l’acqua sia per le bevande calde. Riportano il logo del Comune e la scritta “Acqua di Capannori, sorgente La via dell’acqua“. Soddisfatti gli assessori all’Ambiente Giordano Del Chiaro e alle Politiche educative Francesco Cecchetti (nella foto): "Per il quinto anno consecutivo realizziamo questa iniziativa anche sulla scia del grande apprezzamento che ha ricevuto da parte di studenti e famiglie".

M.S.