Il comprensivo 3 sarà Ic “Pia Pera“. Domani l’intitolazione al Real Collegio

Un momento solenne, quello di domani, in cui il Comprensivo 3 di Sant’Anna si ribattezzerà attraverso un esplicito omaggio a Pia Pera (nella foto), scrittrice, saggista e traduttrice lucchese, un riferimento per i valori della sostenibilità e della pace. La cerimonia di intitolazione avrà inizio alle 15.15 al Real Collegio con l’orchestra e il coro dell’Istituto e i saluti della Dirigente dott.ssa Elisabetta Giannelli alla presenza di autorità, docenti, alunni e genitori. All’evento oltre alle autorità interverranno il presidente della fondazione Giuseppe Pera, avvocato Ilaria Milianti e il Presidente dell’associazione Pia Pera – Orti di pace, dott.ssa Emanuela Rosa Clot.

Tra gli invitati anche lo scrittore Emanuele Trevi, vincitore del premio strega 2021 con il romanzo “Due vite” e la maestra Nadia Nicoletti scrittrice e autrice di libri per ragazzi che interverrà per raccontare l’avventura di orti di pace intrapresa nel 2006 con Pia Pera. A seguire la premiazione del concorso a premi: “Far germogliare semi di pace e di conoscenza” bandito dall’Istituto ed al quale hanno partecipato le classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Un concorso dichiaratamente mirato a promuovere la conoscenza di Pia Pera e delle sue idee sul ruolo del giardiniere e sull’importanza del coltivare e della cura. Gli allievi hanno partecipato producendo elaborati artistici, testi in prosa o poesia, foto o elaborati digitali. Chiuderà l’evento l’orchestra dell’Istituto.

Pia Pera (1956-2016) è stata scrittrice, traduttrice e giardiniera. Ha tradotto opere russe e scritto saggi, racconti e romanzi. Ha sviluppato una filosofia del giardino e fondato il sito Ortidipace. Ha lottato contro la sclerosi laterale amiotrofica e il racconto della sua malattia è al centro del libro “Al giardino ancora non l’ho detto”.

“In questo giardino, tra i suoi percorsi e la terra libera – scriveva Pia Pera– , lasceremo cadere le nostre idee nella speranza che, come i semi racchiusi nelle palline di argilla, sappiano germogliare al momento più propizio”. E un ottimo frutto è proprio l’intitolazione dell’Istituto Comprensivo 3 a cui fanno cornici i tanti progetti dedicati.

