Il comitato plaude all’acquisto dell’area degli ex Vivai Testi

Il Comitato Vivere il Centro Storico fa i complimenti al Comune per l’acquisto dell’area ex Vivai Testi sugli spalti Nord delle Mura urbane.

"Il nostro comitato – si legge in una nota – generalmente è “prodigo” di critiche, ma nel caso dei Vivai Testi dobbiamo fare un’eccezione alla regola e complimentarci con l’Amministrazione comunale per l’acquisto dell’area, nonché per l’impegno assunto di riportarla a verde uniformandosi agli spalti limitrofi".

"Durante gli ultimi anni – prosegue il Comitato – ne abbiamo sentite tante per i Vivai Testi, una peggio dell’altra. L’ipotesi più agghiacciante fu quella di adibire l’area a centro espositivo, il che significava scavare e portare via la terra con la scusa che era inquinata dai concimi, passare le tubazioni di luce, acqua e gas, riportare la terra a livello, posizionare dei bei blocchetti autobloccanti e poi montarci i tendoni alla bisogna per poi smontarli a fiera finita. Doveva diventare un centro fieristico temporaneo. Meno male che sono rimaste parole al vento. Veramente ammirevole l’iniziativa dell’attuale Amministrazione comunale di acquistare l’area e lodevole l’impegno di destinarla a verde. E’ stata una bella notizia".