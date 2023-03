Il Comitato ha un nuovo tesoriere Nominato ufficialmente Fazzi

È arrivata ieri l’ufficialità: Luciano Fazzi è il nuovo (il terzo) tesoriere del comitato per le celebrazioni pucciniane. Come già scritto su queste colonne, l’ex assessore al Bilancio del Comune di Siena è stato indicato per questo ruolo delicato dai tre sindaci: Pardini, Del Ghingaro e Bonfanti, che così facendo hanno voluto prendere in mano la situazione, viste le vicessitudine che la figura del gestore dei conti ha vissuto, con due dimissioni in pochi mesi. Della sua nomina si è parlato ieri mattina, durante una riunione indetta ad hoc. Come da programma la votazione è andata liscia, con esito positivo. Fazzi, commercialista e una lunga carriera con le “mani“ nei conti di vari enti, è per i primi cittadini il tecnico giusto. Che sia la volta buona?