Il collettivo unitario fa “guerra“ a Vannacci alla Casa del Boia

Il collettivo unitario dei giovani di sinistra lucchesi “Nuova Resistenza” annuncia per il 27 settembre, con concentramento alle 17 in Porta Elisa, una manifestazione di protesta contro l’evento organizzato dalla Gazzetta di Lucca alla Casa del Boia che vedrà la partecipazione di Roberto Vannacci (nella foto) in qualità di autore del suo libro. “Riteniamo inaccettabile che un luogo pubblico sia utilizzato per un incontro in cui vengano propagandate ideologie omofobe, razziste e reazionarie di stampo fascista. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza lucchese che ha a cuore i valori antifascisti“