Il Civitali diventa una golosità “I gelati di Piero“: nuovo gusto dedicato al grande scultore

È già sulla bocca di tutti, turisti e non, il gusto del mese di ottobre creato dalla gelateria “I gelati di Piero“ e dedicato a un grande artista lucchese, Matteo Civitali. La gelateria di Piero Pacini inaugura la stagione autunnale con un nuovo gusto, “Il Civitali“ – crema di ricotta, more, mirtilli e glassa al cioccolato fondente – . Ecco l’ennesimo gusto volto a racchiudere arte, cultura, tradizione e artigianalità, che caratterizzano l’attività di Piero a 360 gradi. Il nuovo gusto è già spopolato tra le decine di turisti che entrano nella gelateria ogni giorno e anche tra gli habitué che non rinunciano ad una golosa freschezza.

Un omaggio sentito in onore di un grande rappresentante della nostra città: Matteo Civitali, scultore lucchese di fama mondiale, le cui spoglie sono custodite nella chiesa di San Cristoforo a pochi passi dalla gelateria. "Sono sempre stato affascinato da questo personaggio - racconta Piero Pacini - , la sua importanza per la città e il legame che lo rende, non solo scultore di fama mondiale, ma anche un vanto prezioso. Da qui nasce l’idea della penultima presentazione dell’anno".

Sì, penultima, perché dopo il mese dedicato all’artista lucchese, come può mancare il gusto per i Comics? Sarà infatti l’occasione per la gelateria di esprimere il forte sentimento di legame con la città, riuscendo ad immedesimarsi completamente con il clima di quei giorni. È tutto ancora una sorpresa, che Piero svelerà il primo giorno dell’evento. Il nuovo gusto sarà dedicato a un cartoon che unisce e appassiona grandi e piccoli.

Anche il locale vedrà un grande cambiamento con allestimenti e costumi esplosivi. Allora non resta che curiosare da Piero per scoprire cosa ha in mente, e perché no, gustarsi anche un goloso e divertente gelato.

Rebecca Graziano