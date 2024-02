Il Circolo Mazzei a Lucca “Fare sistema in Toscana“

Continua l’azione di Area Vasta del circolo culturale Filippo Mazzei che dopo aver chiuso l’anno allo Yacht Club di Livorno con cena degli auguri e la registrazione di una Pisaniana – coproduzione televisiva-culturale con l’emittente regionale 50 Canale – con i saluti dei Sindaci di Pisa, Lucca, Massa e Livorno e del presidente della Regione, parte con la prima iniziativa del sodalizio da Lucca

L’occasione, stasera alle ore 18 presso la Casa del Boia, sarà quella della serata del socio aperta al pubblico interessato al circolo con presentazione del programma 2024 da Febbraio fino al 31 Dicembre dove interverranno soci da tutta le province confinanti, cui porterà il saluto il sindaco Mario Pardini, realtà con cui il Mazzei collabora proficuamente da anni.

"Un’occasione per consolidare la presenza del Circolo Filippo Mazzei a Lucca - dice il presidente del circolo Mazzei, Massimo Balzi - dove abbiamo oltre dieci associati ma speriamo nel corso dell’anno di raddoppiare in una città che fa parte del nostro sistema di attenzione nel progetto quotidiano tra iniziative culturali e produzione televisiva della Pisaniana, giovedì saremo a Lucca presso la Ditta Celli Group con tanti ospiti per registrare una trasmissione sull’economia in città che andrà in onda su 50 Canale domenica 25

Quali sono i vostri obiettivi?

"I 200 soci, oggi 150, da quello di Cecina al socio della Lunigiana a Mulazzo passando per Pisa, Lucca, Livorno Versilia, Valdera Cuoio, Garfagnana e Valdinievole fino a Pistoia. Un circolo che parla di Toscana e faccia sistema nella Regione dei campanili; mettendo al centro il confronto delle idee, come la parola chiave della nostra Pisaniana".

Come vede Lucca?

"Vedo un forte dinamismo sui territori dovuto anche a dei segnali di ripresa dell’economia molto forte in queste zone e credo che questo elemento debba essere cavalcato da una congiuntura istituzionale che vede la Toscana della Costa unita da quella opportunità di volano di possibili scelte strategiche condivise e propulsive data da una Camera di Commercio unica a cui; ahimè, manca Livorno , per fare dell’Area Vasta Costiera Toscana una massa critica di peso nei tavoli nazionali e regionali. Il circolo Mazzei con le sue tante iniziative e La Pisaniana strumento televisivo quaranta puntate all’anno sono fortemente interessate a questo sviluppo nella vocazione di una Toscana più forte nelle sfide mondiali , nella traccia del nostro Filippo Mazzei , valorizzando economie e territori e soprattutto uomini alla Ricerca della Felicità che non sia Pasqua e Natale tutti i giorni ma che sappiano guidare i processi virtuosi che i tempi richiedono e che a Lucca sono tanti".