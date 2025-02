Il centro storico si anima: "L’evento cresce nel tempo"

La nostra città vanta un ricco patrimonio storico e culturale, e tra gli eventi che scandiscono l’anno c’è anche il carnevale. Sebbene il nome più altisonante della Toscana sia quello di Viareggio, la tradizione carnevalesca lucchese ha sempre avuto una sua dimensione particolare, tra feste di quartiere, sfilate in maschera e iniziative per grandi e piccoli. Ma oggi il Carnevale ha ancora lo stesso fascino di un tempo? Rappresenta ancora un’opportunità per la città o è diventato un evento secondario? Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato alcuni commercianti del centro storico, che vivono quotidianamente il rapporto tra la città e le sue tradizioni.

"Il carnevale è bello per i bimbi, lo confermano i coriandoli che ci sono da giorni in piazza San Michele, quindi sono felice di portare a divertire i miei figli. - afferma Emiliano Guardati di Gigolò and void - domenica staremo chiusi sia per godermi la famiglia e questo nuovo evento, sia perché la clientela con cui lavoriamo non ha bisogno di essere trasportata dal carnevale".

"È bello che ci sia questa tradizione anche a Lucca, tutto ciò che porta persone in città è sempre ben visto. - racconta Daniele Franterà, del negozio Secret - la città è bella quando è viva, quindi non vediamo l’ora di veder arrivare gente per il carnevale".

"Il carnevale ci piace perché riempie la città di famiglie e ragazzi che corrono e si divertono. - racconta Beatrice Betti di Lucca Glam - noi siamo sempre aperte e positive nei confronti di questi eventi che forse diventeranno tradizione anche per la nostra città".

"È una festa che ha fascino se hai dei bambini che si divertono, credo sia una festa da famiglie, se non avessi avuto una figlia forse mai avrei pensato di passare un pomeriggio al carnevale. - spiega Stefano Turini di Kriva - all’inizio sembrava una sorta di forzatura, ma sembra crescere ogni anno quindi perché no. È pur sempre una bella vetrina per la città".

Dalle voci raccolte emerge un sentimento positivo nei confronti del carnevale lucchese, visto come un’occasione per portare famiglie e visitatori in città. Se da un lato alcuni commercianti non ne percepiscono un impatto diretto sulla loro attività, dall’altro c’è entusiasmo per un evento che potrebbe consolidarsi nel tempo.

Rebecca Graziano