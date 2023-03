Il carro ponte lo travolge: muore dopo aver chiesto aiuto

Nel riquadro, la vittima

Lucca, 15 marzo 2023 – Tragedia a Cerasomma, frazione di Lucca. Alcide De Gaspari, pensionato di 74 anni, è morto schiacciato dal carro ponte sul quale aveva sollevato la sua auto per effettuare alcuni interventi di riparazione. E’ accaduto nella serata di martedì

Per cause ancora da stabilire, il carro ponte ha ceduto e l’uomo, ex meccanico, è rimasto schiacciato dal peso della vettura.

Il tragico episodio è accaduto poco prima delle 20. Il pensionato ha fatto appena in tempo a chiamare in aiuto il figlio Raffaele, noto come pilota di rally, che ha subito allertato il 118 per i soccorsi.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca, l’ambulanza del Turchetto con medico a bordo e un’ambulanza della Misericordia di Guamo, oltre alla Polizia di Stato e ai vigili del fuoco.

Putroppo durante il trasporto in ospedale, il 74enne è morto a causa dei gravissimi traumi da schiacciamento riportati su tutto il corpo. La tragedia ha turbato profondamente il paese di Cerasomma, dove Alcide De Gaspari e la sua famiglia sono molto conosciuti. In corso accertamenti sulle cause della tragedia.