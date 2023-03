Muore schiacciato dal ponte idraulico mentre ripara l’auto

Ambulanza (foto di repertorio)

Lucca, 14 marzo 2023 – Un uomo di 74 anni, Alcide De Gaspari, ex meccanico, è morto nella serata di martedì per le ferite riportate dopo essere stato schiacciato da un ponte idraulico per alzare le auto. L'incidente è avvenuto nella sua proprietà a Cerasomma nel comune di Lucca.

A dare l'allarme il figlio dell'anziano. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca, l’ambulanza del Turchetto con medico a bordo e un’ambulanza della Misericordia di Guamo, oltre alla Polizia di Stato e ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno tentato una corsa disperata verso l'ospedale ma l'uomo è deceduto in ambulanza. Ancora tutti da definire i contorni della vicenda e soprattutto cosa possa aver provocato l'incidente. A Cerasomma è intervenuta anche una pattuglia della polizia.