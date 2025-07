“Il canto degli alberi“. C’è l’Accademia Malfatti

Al via “Il canto degli alberi”: venerdi 4 luglio alle 21.15 all’Orto Botanico primo appuntamento con l’Accademia Vocale Lorenzo Malfatti. Per accedere all’Orto Botanico è necessario il pagamento di un ticket di 6 euro con possibilità di riduzione.

In un passato non molto lontano, chi ha potuto vedere collaborare assieme i maestri Mons. Emilio Maggini e Lorenzo Malfatti, ricorda senza dubbio tutta una serie di iniziative che per anni hanno portato nella nostra città un considerevole numero di cantanti, che venivano per approfondire e perfezionare la nostra lingua, ovviamente nel contesto specifico dello studio della musica e del canto lirico. Tutto ciò nella piena convinzione di quanto di positivo possa trasmettere l’atmosfera particolare della città di Lucca, considerata la patria di Puccini e di tanti altri musicisti. Il M° Malfatti, i cui genitori erano lucchesi, pur se nato a Pittsburgh, rimase sempre legato alla città di Lucca. Oggi l’Accademia Vocale (diretta dal Maestro Benjamin Smith, nella foto, un’eccellenza nel contesto universitario degli USA) vede la collaborazione di più atenei ed è ancora intitolata proprio al maestro Lorenzo Malfatti e continua ad essere presente a Lucca nel periodo estivo con gli stessi intenti del passato e ogni anno con una nuova serie di giovani cantanti ben selezionati.