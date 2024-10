Il campo sportivo sarà intitolato all’indimenticato Roberto Battaglia

Poco più di un anno fa a Molazzana si inaugurava la riqualificazione dell’amato campo sportivo locale con la nuova tribuna coperta e domani si terrà la sua intitolazione alla memoria di Roberto Battaglia, ex consigliere comunale e storico dirigente sportivo locale, scomparso il 7 dicembre scorso all’età di 77 anni. Dopo il passaggio interlocutorio in Consiglio comunale e la decisione condivisa confluita su Roberto Battaglia da parte della giunta guidata dal sindaco Andrea Talani, che nelle motivazioni della scelta raccontava la serietà, l’affidabilità e la lealtà sportiva dell’uomo, del professionista e dell’appassionato di calcio, è arrivato il via libera all’intitolazione da parte della Prefettura.

Così, domani alle 11.30 si terrà la cerimonia ufficiale in quel campo sportivo divenuto negli anni per Battaglia una sorta di seconda casa e di cui ha seguito fino all’ultimo ogni intervento di miglioramento e manutenzione, al fine di renderlo sempre più accogliente e funzionale. Questo raccontano gli amici ancora commossi che domani si ritroveranno a celebrare con tutta la comunità e le autorità un passaggio che segnerà la storia del paese, passando attraverso lo sport e l’Unione Sportiva Molazzana.

"Roberto Battaglia era una persona estremamente attaccata al proprio territorio - commenta il sindaco Talani - , si è fatto promotore in prima persona della sua valorizzazione in molteplici forme ma, indubbiamente, quella in cui ha maggiormente dispiegato il proprio impegno e le sue capacità è stata quella di pilastro della società calcistica del nostro paese. E’ un onore per tutti noi ricordarlo come una parte importante della nostra storia". Alla fine della cerimonia, intorno alle 13, un pranzo conviviale riunirà i partecipanti nel ricordo di Roberto Battaglia.

Fio. Co.