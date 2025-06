Il campo estivo con l’associazione Filo d’Arianna

A disposizione dei bambini compresi dai 4 ai 10 anni i volontari dell’Associazione di Promozione Sociale "Filo d’Arianna" di Gallicano, che presentano il loro campo estivo pensato per avvicinare il più possibile i bambini alla natura e all’autonomia. Il Campo Estivo "Al Filo Insieme" si contraddistingue per inclusione, preparazione e disponibilità. Le animatrici sono, infatti, sempre a disposizione, dalle 8 alle 13 e fino all’8 di agosto, pronte ad accogliere negli spazi dell’Associazione, ospitata nei locali delle ex- scuole, circondati da un grande giardino, della sede di Ponte di Campia, ogni bisogno dei bambini. Vengono organizzate piacevoli attività, stimolanti e coinvolgenti, con la pronta accoglienza di ogni idea e variazione proposta dai bambini stessi. Questo lo spirito di alcune delle attività proposte.

Si comincia con il mettere la natura e la fantasia al centro della creatività, per sottolineare la bellezza di fare e pensare insieme, si utilizza il riuso per imparare a realizzare, oltre a fare esperimenti sulla natura, che aiuta a capire la scienza, poi ascoltare la musicalità e la percezione del proprio corpo in movimento, la libertà e il piacere di sentirsi incondizionati.

"Grande attenzione all’ambiente, perché vivere nella natura significa imparare a conoscerla e a prendersene cura - spiegano le volontarie dettagliando alcuni principi di base del loro campo estivo – Sono previsti spazi in cui i bambini possano entrare in contatto con diversi materiali, sperimentare e svolgere attività che impegnino mani, pensiero, oltre che emozioni. L’ambiente interno è organizzato in modo da accogliere tutte le esigenze dei bambini, è luminoso e favorisce il gioco e la scoperta, lo stare insieme e le libere esplorazioni. Mentre quello esterno è ampio, recintato e sicuro, con zone ombreggiate dagli alberi e attrezzato con una vela".

Fiorella Corti