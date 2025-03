Il Cai ricorda il dottor Nobili. A 25 anni dalla scomparsa

Nell’anniversario dei 25 anni dalla scomparsa il Club Alpino italiano di Castelnuovo ricorda il dottor Roberto Nobili (1955-2000), nativo di Ponteccio in alta Garfagnana, medico, insignito della medaglia d’oro al valor civile, deceduto durante un intervento del soccorso alpino presso la Pania della Croce. "A lui è stata dedicata la nostra sezione di Castelnuovo - affermano gli attuali dirigenti - e rimarrà sempre vivo il ricordo e la gratitudine per il suo coraggio e generosità. Il dottor Roberto Nobili, medico volontario del soccorso alpino del Cai, allora sindaco di Piazza al Serchio, sposato, due figli, aveva 45 anni, quando perse la vita mentre si accingeva a portare soccorso in piena notte ad un alpinista gravemente ferito. L’intitolazione della sede al dottor Roberto Nobili, proposta dal consiglio direttivo, fu subito approvata all’unanimità dall’assemblea dei soci, dopo aver sentito anche il parere dei familiari e del consiglio nazionale del Cai. La scomparsa di Nobili provocò in tutti gli iscritti alla sezione garfagnina del Club Alpino italiano una grande angoscia".

Dino Magistrelli