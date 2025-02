Il Basketball aiuta la Croce Verde. Domani in regalo al Palasport un’intera giornata di campionato

Prassi ormai felicemente consolidata che il Basketball Club Lucca dedichi una giornata di Campionato allo stretto rapporto di collaborazione che negli anni si è consolidato con la Croce Verde di Lucca. L’appuntamento in questo caso è per domani alle 18 al Palasport e l’occasione è quella offerta dall’ultima giornata della prima fase del campionato di B interregionale. Sul parquet si confronteranno il Basketball Club Lucca e il BC Servizi Basket Arezzo. Un binomio perfetto tra lo spettacolo sportivo e l’occasione preziosa di sostenere la Croce Verde e i suoi numerosi volontari.

In occasione di questo speciale Basket Day si entra al Palasport unicamente acquistando il biglietto di ingresso, non avranno validità abbonamenti o tessere. Questo perché l’intero ricavato della giornata sarà devoluto all’ente di assistenza per sostenere le molteplici attività a favore della cittadinanza. "Iniziative come queste – sostiene Matteo Benigni, presidente del BCL -, hanno l’obiettivo di sostenere le attività di volontariato e pubblica assistenza, farlo è un dovere per tutti e ancor di più per una società come la nostra che porta avanti da sempre valori come il rispetto degli altri, la parità dei diritti, l’inclusione e l’attenzione verso la salute. Riproponiamo quindi con soddisfazione e gioia questa iniziativa in collaborazione con la Croce Verde di Lucca". Dello stesso avviso il direttore sportivo e vice presidente Umberto Vangelisti: "Per noi questa collaborazione, con una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, è anche un modo per esprimere con più forza la nostra vicinanza al nostro territorio e ringraziare quanto la Croce Verde fa, nell’assisterci ogni volta che il BCL si trova a giocare al Palasport".

Al PalaTagliate domani saranno presenti volontari provenienti dei numerosi settori della Croce Verde di Lucca, a testimonianza della varietà di aree d’intervento di questo sodalizio nato da molti anni. "Il Basket Day è diventata ormai una tradizione consolidata, un simbolo evidente del connubio tra Sport e Solidarietà – spiega Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde di Lucca –. Come sempre, desidero ringraziare la società BCL, perché una giornata come questa permette di far conoscere il nostro impegno quotidiano per la comunità lucchese, tra cui spicca evidentemente l’assistenza sanitaria al PalaTagliate. Il ricavato andrà all’acquisto di elettromedicali che aiuteranno i nostri volontari a svolgere al meglio le attività di soccorso. Partecipare al Basket Day significa dare una mano a chi si impegna a favore della città – conclude Borella – pertanto invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, per un sostegno a queste due belle realtà del nostro territorio".