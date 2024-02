Il 23 primo concerto con i colori del ’900, brani di Ravel e Rodrigo

Otto concerti, più di trenta masterclass con docenti da tutta Europa e collaborazioni di prestigio con enti italiani e stranieri. Si conferma di altissimo livello la stagione Open del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, che partirà ufficialmente il 23 febbraio alle 21 all’Auditorium del Conservatorio con l’orchestra e la talentuosa chitarrista Julia Trintschuk diretti dal Maestro Orhan Şallıel. Sei degli otto concerti in cartellone avranno ciascuno il proprio tema. Si parte con “I colori del primo ‘900” e la musica di Ravel e Rodrigo (23 febbraio), per passare alla “Scrittura per archi” diretto dal M° Tiberiu Dragos Oprea (15 marzo) e poi ancora il concerto con il M° Fabio Frizzi dedicato alla musica da cinema: “Cinecittà incanta Hollywood” (17 maggio), con pagine di Rota, Piovani, Ortolani, Rustichelli e dello stesso Frizzi. Il 14 giugno ancora il cinema come soggetto, con le musiche scritte dagli allievi del Master Mai per alcuni cortometraggi. Saranno gli stessi allievi a dirigere l’orchestra del “Boccherini”. Il 21 giugno tornano a Lucca per un’occasione davvero speciale due ex studenti del Conservatorio, oggi apprezzatissimi solisti: i fratelli Lucas e Kevin Spagnolo, rispettivamente flautista e clarinettista.