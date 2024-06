Iam Festival con Opus Two. Due serate di raffinato jazz

La 22esima edizione di International Academy of Music Festival prosegue con la presentazione del nuovo disco del Piero Gaddi Quartet – Opus Two – , in due serate di raffinato jazz featuring l’artista norvegese Bjørn Solli. Gli appuntamenti sono domani alle 18.30 nella Saletta Suffredini di Castelnuovo Garfagnana e domenica 23 giugno 2024 alle 16 nell’agriturismo ai Romiti di Fabbriche di Vergemoli, mentre dal 28 via alla musica classica.

Un travolgente equilibrio di forma e senso nell’intreccio tra musica jazz, rock, colta e tradizioni popolari mediterranee: il nuovo lavoro di Piero Gaddi Quartet feat. Bjørn Solli, uscito il 18 giugno 2024 e anticipato dal singolo “Il tempo volato”, prodotto da nusica.org, associazione culturale che promuove e supporta artisti innovativi, si situa negli interstizi, nello spazio in cui è possibile far convergere molteplici suggestioni. Sul palco, in entrambe le occasioni, ci saranno Piero Gaddi al piano, Fabrizio Desideri al clarinetto e al sassofono soprano, Andrea Beninati al violoncello e alla batteria, Filippo Pedol al contrabbasso e Bjørn Solli alla chitarra.

Il festival prosegue martedì 25 giugno alle 21.15 con un concerto nella piazzetta antistante il Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, quello del Damiano Calloni trio con la partecipazione di Trisha Rodriguez, mentre venerdì 28 giugno alle 21.15 nella Rocca Ariostesca con “Bach e Paganini”, iniziano i concerti di musica classica con l’esibizione dei docenti (ingresso solo con prenotazione). Entrambe le date sono a ingresso libero.