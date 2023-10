I videogiochi sbarcano a Villa Bottini. E Batman torna con Gotham Shadows

Partito il conto alla rovescia verso la nuova edizione “Together“ di Lucca Comics & Games, il festival continua a scoprire le proprie carte. Fra le novità di quest’anno Villa Bottini. Nel cuore della città, si apre una location d’eccezione per il pubblico di Lucca Comics & Games, e la Villa diventa un porto speciale per il videogioco. La sala R.E.C. - che ospita il denso programma culturale e di incontri del settore videogioco, si sposta qui, e prepara un programma denso di conferenze, tavole rotonde e incontri con ospiti internazionali del calibro di Yu Suzuki (la mente dietro i videogiochi SEGA), Rand Miller (uno dei primi e più famosi game designer), Jean Luc Sala (art director di Assassin’s Creed) e Arnar Hrafn Gylfason (game director fra i più noti).

A Villa Bottini si potrà inoltre sperimentare e giocare con la storia del videogioco, spaziando dai vecchi videogiochi da “sala“, alla realtà virtuale. Infatti, in collaborazione con Arcade Story, sarà possibile fare un tuffo nel passato mettendo mano a cabinati originali, e addirittura un’intera sala sarà dedicata ai titoli di Yu Suzuki e della storica casa SEGA: un’occasione unica per giocare o rigiocare a titoli iconici come Hang On, Out Run, Space Harrier e altro ancora.

Sarà possibile continuare il viaggio nel mondo videoludico giocando su console alcuni dei più celebri videogiochi sul mondo calcistico, in collaborazione con la squadra di calcio Lucchese, con gli appassionati che potranno anche scambiare qualche tiro a pallone o sfidarsi al calcio balilla.

Non poteva mancare uno sguardo verso le ultime tendenze dell’intrattenimento digitale: Villa Bottini ospiterà infatti una sala dedicata al metaverso e alla realtà virtuale, da provare personalmente in postazioni immersive. Perfino Batman sceglie di venire a Lucca e lo fa con un intero padiglione. Gotham Shadows è pronta a celebrare in pompa magna il suo ritorno a Lucca e lo fa con un padiglione tematizzato Batman (in via dei Bacchettoni, zona Giardino degli Osservanti). La struttura sarà totalmente free entry e al suo interno troverete le scenografie, i figuranti, le prop e alcune leccornie tematizzate all’eroe pipistrello. In mostra veri gioielli: uno scorcio panoramico dei tetti di Gotham City, in mostra la moto dell’Uomo Pipistrello, sarà come entrare nella Bat Caverna e incontrare gli eroi e i freak della città più oscura dei Comics.

Intanto Lucca Comics & Games porta avanti anche la sua anima ecologista e insieme a Ristogest propone ancora i bicchieri ecofriendly, riutilizzabili, targati Ristocup, che dal 2018 sono ormai una tradizione imperdibile per appassionati e collezionisti, il cui utilizzo contribuisce a togliere di mezzo centinaia di migliaia di bottiglie di plastica.