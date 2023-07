I Soggiorni Estivi della FcrL a Lucca Finiscono su Rai1: Scopriamo il Mare

A essere protagonisti dello Speciale di approfondimento del Tg1 della Rai in onda stasera (ore 23,30), saranno i soggiorni estivi per ragazzi, promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Provincia.

"Scopriamo il nostro mare", l’esperienza sul catamarano “Elianto”, organizzata da Cetus e salpato da Viareggio, sarà quindi al centro della programmazione di oggi su Rai1 alle 23.30. Lo speciale è stato curato dal giornalista Vincenzo Guerrizzo, ed ha come titolo “Una giornata in vacanza”; una sorta di album che raccoglie luoghi e ritratti, momenti di svago e di avventura, così come di lavoro delle tante famiglie italiane alle prese con questa torrida stagione estiva. Nello speciale si parla anche dell’esperienza in catamarano proposta da Provincia di Lucca e Fondazione Crl.

"L’avventura – si legge in una nota di palazzo Ducale – si è svolta dal 3 al 7 luglio scorsi, e ha coinvolto ragazzi e ragazze tra i 12 e i 17 anni, prevedendo giornate in mare contornate da varie attività scientifiche:dalla cetologia alla fotografia naturalistica, così come i corsi di vela, navigazione e meteorologia, nonché una ricerca sui cetacei. L’occasione è stata quella di divertirsi in compagnia e fare nuovi incontri, ma anche di mettersi in discussione e responsabilizzarsi sulla vita di gruppo".

I soggiorni gratuiti hanno coinvolto 325 tra ragazze e ragazzi, con una maggiore richiesta per il mare rispetto alla montagna.

